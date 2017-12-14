Güvenlik görevlisi kadının yüzüne kimyasal döken saldırgan yakalandı

Yakalanan şüphelinin, yüzüne tuz ruhu döktüğü güvenlik görevlisi kadının eski erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 11 Aralık Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi olan Rukiye K. (25) iş yerine gittiği sırada, yanına gelen bir kişi yüzüne bardakla yabancı bir sıvı döküp kaçtı. Gözünde ve yüzünde yanma olan Rukiye K., vatandaşların müdahalesinin ardından ambulansla Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kameraları incelendi, vatandaşlarla görüşülüp kimliği tespit edildi

Olayın ardından zanlıyı yakalamak için Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel bir ekip kurdu. Saldırının gerçekleştiği sokakta güvenlik kamerası olmaması nedeniyle bölgenin krokisini çizerek geniş çaplı inceleme yapan ekipler, saldırganın kaçabileceği güzergahları tek tek inceleme altına aldı. Çevredeki iş yerleri ve evlerdeki vatandaşlarla görüşen polis ekipleri, civarda bulunan 40 güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi.

İncelenen görüntülerde elinde bardakla aksayarak yürüyen bir kişiyi tespit eden polis, aynı kişinin başka bir güvenlik kamerası kaydında elinde bardak olmadan koşarak kaçtığını gördü. Şahsın eşkali üzerinde takibi yoğunlaştıran polis ekipleri, mahalle sakinleriyle yeniden görüşmeler yaptı ve eşkale uyan şahsın aynı mahallede oturan inşaatlarda boyacılık yapan Faruk K. olduğunu belirledi.

Polisin evinde yakaladığı saldırgan, kadının yüzüne tuz ruhu atmış

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın tespit edilmesinin ardından dün akşam saatlerinde operasyon düzenleyerek Faruk K.’yi evinde yakaladı. Gözaltına alınan Faruk K.’nin evinde inceleme yapan ekipler, şahsın olay günü giydiği kıyafetleri bulamadı. İlk ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen şahsın daha sonra suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, olay günü giydiği kıyafetleri de Meram ilçesinde bir çöplükte yaktığını söylediği öğrenildi. Faruk K., emniyetteki sorgusunda Rukiye K.’nin eski arkadaşı olduğunu ve kıskançlık sonucu böyle bir şey yaptığını söyledi. Faruk K. ifadesinde, bir süre önce kendisini terk eden Rukiye K.’yi kıskandığını ve takip ettiğini, başkalarıyla konuştuğunu görünce nasıl başkalarıyla konuşur diyerek ona zarar vermek istediğini anlattı. Faruk K., bardağa koyduğu tuz ruhu ile yakın bir noktada beklediğini, güvenlik kamerası görüntülerinden tanınmamak için yüzünü atkıyla sararak, aksayarak yürüdüğünü ve karşı kaldırımdan gelip, yüzüne tuz ruhunu attığını söyledi.

Zanlı Faruk K.’nin Rukiye K.’yi hala sevdiğini söylediği, olaydan sonra da hastaneye giderek ziyaret edip, doktorlardan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Rukiye K. de yüzüne tuz ruhu atan Faruk K. ile bir süre arkadaş olduklarını ancak ayrıldıklarını ifade etti. Polisteki sorgusu tamamlanan Faruk K. “Kasten yaralama” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şahıs, adliyeye götürülmek üzere şubeden çıkarıldığı sırada gazetecilerin “Niye yaptınız” sorusuna ise cevap vermedi.