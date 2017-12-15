Güvenlik görevlisi kadının yüzüne kimyasal madde döken saldırgan tutuklandı

Olay, 11 Aralık Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi Rukiye K. (25) iş yerine gittiği sırada, eski erkek arkadaşı Faruk K. (41) tarafından yüzüne bardakla kimyasal madde döküldü. Gözünde ve yüzünde yanma olan Rukiye K., kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Konya Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırgan tutuklandı

Olayın ardından araştırma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırgan Faruk K.’yi 40 güvenlik kamerası incelendikten sonra tespit ederek yakaladı. Sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Faruk K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçunu itiraf eden Faruk K.’nin Rukiye K.’nin eski erkek arkadaşı olduğunu ve kıskançlık sonucu böyle bir şeyi yaptığını söylediği öğrenildi.