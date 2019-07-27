Güzel kokuları nesilden nesile taşıyorlar
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de dedesinin askerde öğrendiği kolonya yapımını üçüncü kuşak olarak devam ettiren Sedat Çöplüoğlu, dede yadigarı kolonyaları müşterilerine sunmaya devam ediyor.
Kolonyacı Mehmet Tahir Çöplüoğlu'nun 1. Dünya Savaşı sırasında askerlik yaptığı yıllarda öğrendiği belirtilen kolonya yapımını torunu Sedat Çöplüoğlu sürdürüyor.
Kolonyacı Sedat Çöplüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin 1. Dünya Savaşı'nda askerliğini eczacılık kalfası olarak tamamladığını, bu süre içerisinde kolonya üretimini öğrendiğini ve 1935 yılında bu mesleğe adım attığını söyledi.
Hem işletmenin hem de tarihi bir mekanda kolonya üretmenin müşteri çektiğini belirten Çöplüoğlu, şunları kaydetti:
"Kolonya üretimi zor bir süreç değil. Kokular etil alkol, saf su ve esanstan oluşuyor. Onun dışında kronik yatakta 15 gün dinlenme süresi var. 1975'te İsviçre'den temin ettiğimiz bir makineden filtre elde ediyoruz. Müşteriye ürünü sattıktan sonra bir gün dinlendirmelerini söylüyoruz. Bu kolonyaların kokusu parfümlere göre hem daha güzel hem de geleneksel. Nesilden nesile kokuları müşterilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Yüzlerce çeşit kolonyamız mevcut. 50 yıllık müşterimiz bile var. Yıllar boyu gelip bizden bayramda özel günlerde kolonyasını alanlar var."
Kolonyanın hem tarihi hem de anıları yansıtan bir geçmişi olduğunu vurgulayan Çöplüoğlu, 32 yıldır mesleğini tutkuyla devam ettirdiğini aktardı.
Çöplüoğlu, dükkanında tarihi 100 yıllık kolonya şişelerinin olduğunu ve bu şişelerin Avrupa'dan dedesi tarafından getirildiğini ifade etti.
Kolonya kokularını daha iyi hale getirmek için devamlı araştırma yaptığını dile getiren Çöplüoğlu, yurt dışından koku numuneleri aldığını söyledi.
-
TFI TAB Gıda Yatırımları'ndan Üsküp'te iki restoran açılışı
-
Konya'da dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi
-
Hırsızlar, çaldıkları akülü arabayı geri getirdi
-
Güzel kokuları nesilden nesile taşıyorlar
-
Trafikte “plaj şemsiyesi” ile seyreden araç
-
Seydişehirli öğrenciler hem okuyor hem geziyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]