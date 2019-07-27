Güzel kokuları nesilden nesile taşıyorlar

KAYSERİ (AA) – Kayseri'de dedesinin askerde öğrendiği kolonya yapımını üçüncü kuşak olarak devam ettiren Sedat Çöplüoğlu, dede yadigarı kolonyaları müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Kolonyacı Mehmet Tahir Çöplüoğlu'nun 1. Dünya Savaşı sırasında askerlik yaptığı yıllarda öğrendiği belirtilen kolonya yapımını torunu Sedat Çöplüoğlu sürdürüyor.

Kolonyacı Sedat Çöplüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin 1. Dünya Savaşı'nda askerliğini eczacılık kalfası olarak tamamladığını, bu süre içerisinde kolonya üretimini öğrendiğini ve 1935 yılında bu mesleğe adım attığını söyledi.

Hem işletmenin hem de tarihi bir mekanda kolonya üretmenin müşteri çektiğini belirten Çöplüoğlu, şunları kaydetti:

"Kolonya üretimi zor bir süreç değil. Kokular etil alkol, saf su ve esanstan oluşuyor. Onun dışında kronik yatakta 15 gün dinlenme süresi var. 1975'te İsviçre'den temin ettiğimiz bir makineden filtre elde ediyoruz. Müşteriye ürünü sattıktan sonra bir gün dinlendirmelerini söylüyoruz. Bu kolonyaların kokusu parfümlere göre hem daha güzel hem de geleneksel. Nesilden nesile kokuları müşterilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Yüzlerce çeşit kolonyamız mevcut. 50 yıllık müşterimiz bile var. Yıllar boyu gelip bizden bayramda özel günlerde kolonyasını alanlar var."

Kolonyanın hem tarihi hem de anıları yansıtan bir geçmişi olduğunu vurgulayan Çöplüoğlu, 32 yıldır mesleğini tutkuyla devam ettirdiğini aktardı.

Çöplüoğlu, dükkanında tarihi 100 yıllık kolonya şişelerinin olduğunu ve bu şişelerin Avrupa'dan dedesi tarafından getirildiğini ifade etti.

Kolonya kokularını daha iyi hale getirmek için devamlı araştırma yaptığını dile getiren Çöplüoğlu, yurt dışından koku numuneleri aldığını söyledi.