Güzellik uğruna sağlığınızdan olmayın

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, “Harika kampanyalarla çekici ayla getirilen sağlık işlemlerinin çekicilik salonlarında hatta kuaförlerde yapıldığına ne eyvah ama tanık oluyoruz. Yasa ile netleştirilmiş hekim kontrolünde olması gereken bu işlemlerin tıbbi eğitimi olmayan kişilerce yapılması insan sağlığını tehlikeye sokmaktır. Unutulmamalıdır ama insan sağlığı her şeyin üstündedir. Şahısların bütçesini zorlamamak için sağlığını tehlikeye attığı gayrisıhhi şartlarda yapılan işlemler umulmayan sonuçlar doğurabilir. Hekimlik gerektiren bu uygulamalarla kampanya adı aşağı vatandaşlar dolandırılmaktadır. Bu alıcı merkezler yasa gereği Sağlık Durumu Bakanlığı’nca denetlenmez, denetleme belediyelerin kontrolündedir ve ne yazık oysa yetersizdir. Denetimsiz kalan bu merkezlerde yasaklanmış lazer cihazlarının kullanımı devam ederken, geri dönüşü olmayan cilt yanıkları yaşanabiliyor” dedi.

Enjeksiyonlu işlemlerde ise sterilizasyona uyarı edilmediğinde büyük sıkıntılar yaşanabileceğini açıklayan Özcan, “Kara Sarılık ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıkları kapma riski epeyce yüksek. Teftiş yoksunluğunun olması ve üç kuruş daha hesaplı diyerek tüketici talebi de devam ettiği sürece bu ve yarı yerlerin sayısı artacaktır. genellikle ırk sağlığı tehdit altındadır. Halkımız bu konuda hassasiyet göstererek bilinçli ve uyanık olmalıdır” şeklinde konuştu.

Abdullah Çibir

