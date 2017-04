Güzellikleri ve ağırlıklarıyla podyumda yarıştılar

Burdur 3. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı zarfında Burdur Kırmızı Et Yetiştiricileri Birliği kadar Burdur En Verimli Besi Sığırı Yarışması düzenlendi.

Hayvan yetiştiriciliğinde kadının önemli rolü olduğunu ve yetiştiriciliğin bütün zorluklarını kadınların göğüslediğini açıklayan Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, “Başta üretmenin üretimin zorlama olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Hele hayvancılık Türkiye’de yapılıyorsa, birazcık daha zorlama, bunu en fazla zahmetini hanımefendiler çekiyor, bunu da bilmeyen yoktur. Ben burada yalnızca Hükumetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan hanımefendilere bilhassa üretimde, köy yerinde bu işi yapan kadınlara sigorta yapılmasını en azından en az ücretten bir maaş verilmesi talebim var çünkü hanımlar olmazsa inanın bu işi yapanımız yoktur. Beyefendiler kahvelerden vazgeçip ayrılmıyor fakat hanımlar bu işi yapıyor, hanımlar bu işi yapmasına karşın ne sosyal güvencesi, ne de bir kazancı var. Ben sigorta noktasında en azından hanımlara Tarım Bakanlığından bir bütçe ayrılıp, köyde bu işi yapan hanımlarımıza bir sigorta bağlanmasını istiyorum” dedi.

Ürettiğimiz değerli olursa, kalkınmanın kapısı açılır

Üretilenin değerine tarafından kalkınmanın kapısının açılacağını ifade eden Burdur Belediye Başkan Ercengiz, “Bu yıl altıncısını düzenliyoruz, benimle birlikte üçüncüsünü düzenledik umarım nice 100 ler olsun, üretimi kıymetli kılabilmemiz lazımdır eğer üretirsek ürettiğimiz değerli olursa oysa o süre kalkınmanın kapısını açar bu yolda ilerleyebiliriz. Fuarımızın Burdur’a sağlayacakları yanında ülke ekonomisine de katkı getirmesini diliyorum. Biz çalışan bir iliz. Bizim sütümüz nitelikli etimiz, kaliteli bizim kavunumuz tarla kavunu onun için ürünlerimizin değerli ve özellikli olması için kıymetini bilen alanları oluşturmalıyız. İnşallah buranın da hem alanların keza satanların kazandığı emeklerin karşılığının alındığı öncelikle ilimiz edinmek üzere bütün yurdumuza katkı maddesi koyan bir fuar olmasını diliyorum” biçiminde konuştu.

Gençleri hayvancılığa gösteri etti

AK Parti Hükumetinin hayvancılıkta uyguladığı desteklemeleri göze çarpan eden AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, genç çiftçileri hayvancılık yapmaya gösteri etti. Hayvancılıkta kadınların Türkiye’ye verdiği katkıları ifade eden AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, “Burdur’a yakışır güzel bir fuar organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Birlik olunca, şiddet birliği yapınca nasıl hoş şeyler gerçekleşiyor, biz Burdur olarak bunu önümüzdeki her alanda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hayvancılıkta mükemmel bir noktada olduğumuzu, üretimi arttıracak yolları hepimizin daha iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Bu fuar gelinlerimize, kadınlarımıza, kızlarımıza üstünlük sağlıyor, en fazla çalışan onlar, fuara gelmiş en iyi teknolojiyi alacak işletmesinde uygulayacak. Hükumet olarak da her türlü desteği veriyoruz. Yeterli mi değil fakat şundan 20-30 yıl öncesi pozisyonda değiliz, neden içinde bulunduğumuz şeylerin kıymetini elimizin tersiyle itiyoruz, dedelerinizin, babalarınız çektiği eziyeti biz çekmiyoruz. Biz Burdur’da yaşayan halk müziği olarak hayvancılık alanındaki ilerlememizi sürdüreceğiz küçükbaş desteklemeleri süratli bir şekilde, yem bitkisi, süt sığırcılığı desteklemeleriyle beraber, köylerde yaşayan genç arkadaşlar, anne babası hayvancılık yapanlar, en düşük ücretle bir işe girip, oranın şefinin emrine girmeyin, anneler babalar çocuklarınızı hayvancılığa başlatın, birçok fabrika sahiplerinden bin kat daha iyi durumu var lakin çalışacak” diye konuştu.

Jüri bütün detayları inceledi

Konuşmaların ardındaki “En Verimli Besi Sığırı Yarışması”na geçildi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından oluşturulan jüride, yarışmaya katılan 5 besilik sığırların tüm detaylarını inceledi. Zooteknik Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Özkan Elmas, ırkını içeren özelliklerine, aşılarının tam olup olmadığına, beden uyumuna uyarı ettiklerini açıklama etti. Yarışmada, 1’nci sırada 21 aylık 900 kilogramağırlığında Rafet El Roman isimli sığır, 2’nci sırada 22 aylık 815 kilogram ağırlığında Ercan isimli sığır, 3’ncü sırada 25 aylık 852 kilogram ağırlığında Aliş isimli sığır, 4’ncü sırada 23 aylık bin 30 kilogram ağırlığında Fırat isimli sığır, 5’nci sırada 30 aylık 982 kilogram ağırlığındaki Ali isimli sığırlar jüri göre değerlendirildi.

Bin 30 kilogramlık Fırat, kazanan oldu

MAKÜ Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden oluşan jüri değerlendirmesinde, bin 30 kilogram ağırlığındaki Fırat isimli sığır birinci, 815 kilogram ağırlığındaki Ercan isimli sığır ikinci, 900 kilogram ağırlığındaki Rafet El Roman isimli sığır ise üçüncü, 982 kilogram ağırlığındaki Ali isimli sığır dördüncü, 852 kilogram ağırlığındaki Aliş isimli sığır ise beşinci oldu. Dereceye giren sığırların yetiştiricilerine ödülleri AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Yılmaz Başar, Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan, Burdur Veterinerler Odası Başkanı Kazım Üstüner kadar madalya ve para ödülleri takdim edildi. Yarışmada birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, dördüncü ve beşinci sığırlara ise 500 TL para ödülü verildi.

Kazanan Fırat, 22 bin TL’ye satıldı

Müsabaka sonrası seçilen en bereketli besi sığırları açık arttırma ile Türkiye’de hizmet veren et kombine ve et ürünleri firmalarına satıldı. Yarışmada şampiyon olan bin 30 kilogram ağırlığındaki Fırat isimli sığır 21 bin TL’ye satıldı. Çekişmeli geçen açık artırmadan ikinci olan 815 kilogram ağırlığındaki Ercan isimli sığır 12 bin 225 TL’ye, üçüncü olan 900 kilogram ağırlığındaki Rafet isimli sığır 14 bin 490 TL’ye, dördüncü olan 982 kilogram ağırlığındaki Ali isimli sığır 21 bin TL’ye, beşinci sıradaki 852 kilogram ağırlığındaki Aliş isimli sığır ise 13 bin 717 TL’ye satıldı. Açık artırmada Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunç ise satılan sığırlara bin TL katkıda bulunarak, sığır yetiştiricilerine takviye oldu.

10 bin kişiye Burdur Şiş dağıtımı

Yarışma sonunda Burdur’un coğrafi işaretlerinde yer alan Burdur Şiş Dağıtımı yapıldı. Fuar alanında kurulan 10 metrelik tezgahta, fuara katılan 10 bin vatandaşa, pide aralarında Burdur Şiş dağıtımı gerçekleştirildi.

