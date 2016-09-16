“Hababam”dan bir yıldız daha kaydı

– Ertem Eğilmez’in sinemaya uyarladığı ve 1970’lere damgasını vuran Hababam Sınıfı filmlerinin “Damat Ferit”i Tarık Akan’ın ölümüyle film oyunculardan biri daha hayata veda etti

KAYSERİ (AA) – Yönetmen Ertem Eğilmez’in sinemaya uyarladığı ve 1970’lere damgasını vuran “Hababam Sınıfı” filmlerinde “Damat Ferit” karakterini canladıran Tarık Akan’ın vefatıyla film oyuncularından bir yıldız daha kaydı.

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Hababam Sınıfı” serilerinde Damat Ferit karakteriyle rol alan ve bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Tarık Akan’ın ölümüyle sınıf mevcudundan bir kişi daha eksilmiş oldu.

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Munir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen gibi Türk sinemasının önemli isimlerinin rol aldığı Hababam Sınıfı filmlerinin “İnek Şaban”ı Kemal Sunal, “Hafize Ana”sı Adile Naşit, “Paşa Nuri”si Sıtkı Akçatepe, “Domdom”u Feridun Şavlı, “Tulum Hayri”si Cem Gürdap, önceki yıllarda hayatını kaybetti.

“Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz” karakteriyle rol alan Ergin Orbey 2012, filmin “Kül yutmaz” öğretmeni Ertuğrul Bilda 1993, “Akil hoca” karakterini canlandıran Akil Öztuna da 1976 yılında yaşamını yitirdi.

Hababam Sınıfı filmlerinde “Kel Mahmut” karakterini canladıran Munir Özkul ise hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyor.