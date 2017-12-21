Hac müracaatları başladı! Hac kayıtları nasıl yapılır? | 2018 Hac kayıt ücreti ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018 yılı hac müracaatları için ön kayıtların bugün başladığını açıkladı. 29 Aralık’a kadar devam edecek ön kayıtlarda ilk defa başvuru yapacak vatandaşlar, ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Hac kayıtları, T.C. kimlik numarası ile yapılacak, yabancı uyruklu olanların başvuruları ise alınmayacak.
Vatandaşlar elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat başvurup “Oda tercihli hac konaklama” ve “Otel Konaklama” türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapabilecek. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istediği kişiler varsa onları da kayıtlarda belirtecek.
KAYIT YENİLEME İŞLEMİ BAŞKANLIK TARAFINDAN YAPILACAK
Daha önceki yıllarda hac kaydı olup 2017 yılında hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik olarak yapılacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.
Başkanlık tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il/ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihleri arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptıracak.
Hacı adayları, müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını (http://hac.diyanet.gov.tr) adresinden sorgulayabilecek.
HAC KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Hac kayıt işlemi için herhangi bir evrak gerekmemektedir. Yalnızca kimlikle gerekli bankalara internet şubesi yoluyla veya direk şubeden ödeme yapılması gerekmektedir. Ödeme işleminin ardından hacı adayları, hac kaydı için müracaatını http://hac.diyanet.gov.tr adresi üzerinden online olarak veya makbuz ile birlikte en yakın müftülüğe giderek yapabilecekler.
Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.
HAC KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?
Albaraka Türk Katılım Bankası
Halkbank
Kuveyt Türk
Türkiye Finans Bankası
Vakıfbank
Vakıf Katılım
Ziraat Bankası
Ziraat Katılım
HAC KAYIT BAŞVURU KRİTERLERİ
10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde hac kuralarına girilebilir.
Engelli vatandaşlar hacca gitmemiş refakatçilerle başvurabilecek.
Mahremsiz hacca gidemeyecek bayanlar, hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabilecek.
Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak.
7-12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyecek.
Ön kayıtta ayrı yerlerde farklı konaklama türlerinde kayıt yapanların birleştirme talebi kabul edilmeyecek.
Daha önce başvuranlar ve ilk kayıtların birleştirilmeleri müftülüklerce yapılacak.
Hacı adayları, hac konaklama türünü mutlaka seçmelidir.
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