Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2018 yılı hac müracaatları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018 yılı hac müracaatları için ön kayıtların bugün başladığını açıkladı. 29 Aralık’a kadar devam edecek ön kayıtlarda ilk defa başvuru yapacak vatandaşlar, ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar.