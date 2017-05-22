‘Hacca gitmeye hak kazandınız’ denilerek dolandırıldı

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde oturan Emine Argunhan’ın (65) kocası 85 yaşındaki kocası Yusuf Argunhan, 10 yıl önce hacca gitti. Emine Argunhan, kendisi de ölmeden önce tanrısal toprakları görmek için 2009 yılından bu yandan hacca gitmek için dilekçe yapmaya başladı. Ancak Argunhan bir türlü hacca gitmeye adalet kazanamadı. Bu yıl 25 Şubat’taki kura çekimi sonrası hacca gitmeye adalet şampiyon hacı adayları aralarında da ismi çıkmayan Argunhan neredeyse yıkıldı.

öte taraftan, Emine Argunhan’ın dün kapısı çaldı. Yaşlı bayan kapıyı açtığında iki kişi Diyanet’deri geldiklerini söyleyerek, hacca gitmeye adalet kazandığı müjdesini vermeye geldiklerini söyledi. Argunhan, 8 yıldır hacca gitme özlemiyle kuraların çekildiğini unutarak, üstünde Arapça yazılar yer alan bir kağıdı belirten kişilere inandı. Argunhan, hacca gitme sevinci yaşarken, şahıslar bu müjde karşılığında para istedi. Bunun üzerine emekli olan ve bin 500 lira ücret bölge eşinin maaşından ihtiyar kadın bin lira parayı alıp eve gelen 2 kişiye verdi.

“HEDİYELERİMİZ VAR, ONLARI GETİRELİM” DEYİP KAÇTILAR

Şahıslar bir vakit sonradan “Otomobilde sana hac hediyelerimiz var, onları getirelim” diyerek evden ayrıldı. Argunhan evde onları bekledi oysa şahıslar bir türlü gelmeyince kadın altında inip baktığında kimsenin olmadığını gördü. Emine Argunhan dolandırılmış olabileceğini anlayarak anında Adana İl Müftülüğünü aradı. Müftülükten yetkililer, hacca katılacak şahısların 25 Şubat tarihinde belirlendiğini söyledi. Argunhan bunun üzerine dolandırıldığını anlayarak polisi aradı. Polis derhal yeniden bu dolandırıcıları arıyor.

Emine Argunhan, kocasının yıllar önce hacca gittiğini, kendisinin de 2009 yılından bu yana hacca gitmek için uğraştığını belirterek, “Allah onları ıslah etsin, ben yandım başkaları yanmasın” dedi.

Fatih Keçe