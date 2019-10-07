Hacettepeli öğrenciler için ücretsiz otobüs hizmeti
ANKARA (AA) – Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü öğrencileri, Çayyolu Metrosu çıkışından kampüs içine ulaşımda Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz otobüs hizmetinden faydalanmaya başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20 binin üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü için 5 solo otobüsle bugünden itibaren ücretsiz hizmet verilecek.
Öğrenciler, Çayyolu Metrosu'ndan kampüs içine ulaşım için 21 körüklü otobüsün dışında ücretsiz 5 solo otobüsü de kullanacak. Yeni uygulama kapsamında ücretsiz otobüs seferleri haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında yapılacak.
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