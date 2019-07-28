Hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı
BEYPAZARI (AA) – Beypazarı ilçesinden, bu yıl hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.
İlçe Müftülüğünce hacı adayları için Gazi Gündüzalp İş Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi.
Müftü Vekili Vaiz Emin Serdar Erbaş, törende yaptığı konuşmada, "Hacı adaylarımız, sabırlı olun, din görevlilerinin talimatlarına uyun. Oradaki günlerinizi ibadetle geçirin. Kutsal topraklarda, milletimiz adına, ülkemiz adına, tüm Müslümanlar adına dualar ediniz." dedi.
Duygusal anların yaşandığı uğurlamada bazı hacı adayları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Dualarla uğurlanan hacı adaylarının oldukça heyecanlı oldukları gözlendi.
Beypazarı ilçesinden bu yıl kutsal topraklara toplam 72 hacı adayının gideceği belirtildi.
-
Çubuk'ta 1402 Ankara Savaşı şehitleri anıldı
-
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
-
Jandarma ekipleri gabari denetimlerini artırdı
-
Hacı adayları kutsal topraklara dualarla uğurlandı
-
Çocuklar ve aileleri camide buluştu
-
Sanatçı Esat Kabaklı Sivaslılarla buluştu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]