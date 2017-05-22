NEVŞEHİR (AA) – Gülşehir Müftülüğü tarafından, hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim semineri verildi.

Hz. Ali Camiinde Gülşehir Müftüsü Nuh Arslan tarafından düzenlenen uygulamalı eğitime, bu yıl hacca gidecek olan kadın ve erkek hacı adayları katıldı.

Eğitim seminerinde kutsal topraklarda neler yapacakları hakkında hacı adaylarını bilgilendiren Arslan, soru cevap şeklinde devam eden programda hacı adaylarına ihramın nasıl giyileceği, tavaf, hac farizası esnasında uyulması gereken kurallar ve yolculukta dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Uygulamalı eğitim programının önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.

