Hacı adaylarına eğitim

YOZGAT (AA) – Yozgat Müftülüğünce verilen eğitimde, hacı adayları Kabe maketi etrafında tavaf provası yaptı.

Bilal Şahin Külliyesinde verilen uygulamalı eğitim öncesi hacı adaylarına İl Müftüsü Salih Sezik tarafından seminer verildi.

Daha sonra kurulan Kabe maketi önünde Hac Umre Hizmetleri Şube Müdür Vekili Şahin Çarkçı, ihrama girme ve ihramın bağlanma şeklini anlattı.

Hacı adayları Çarkçı’nın verdiği bilgiler doğrultusunda Kabe maketinde tavaf provası yaptı. Hacı adaylarına Merve ve Safa tepesinde “say yapma” bilgilerinin verilmesiyle eğitim sona erdi.

Çarkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hacı adaylarına 3 gün süreyle eğitim vereceklerini söyledi.

Eğitimi Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği program dahilinde yaptıklarını anlatan Çarkçı, “Programlarda hac öncesi hac esnası ve sonrasında yapılması gereken ibadetlerle ilgili genel detaylar veriliyor. Burada uygulamalı olarak ihrama girmeyi, tavaf yapmayı ve sonrasındaki tavaf namazını gösterdik.” dedi.

Hacı adaylarından Ömer Nazlıgül (67) 8 yıl sonra hac kurasının çıktığını belirterek, “Çok heyecanlıyım. Umutlu gidiyorum, Allah herkese nasip eylesin. Birlikte yaptığımız tavaflar dan da memnunuz. Uygulamalı eğitim gördük. Hocamız bize gerekli dersleri verdi. Biz de hazırlanmış oluyoruz.” diye konuştu.

Nigar Filik ise daha önce umreye gittiğini dile getirerek, “Allah herkese nasip etsin, 8 senedir bekliyorduk. Eğitimde orada yapacaklarımızı öğrendik.” ifadelerin kullandı.