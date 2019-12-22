Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı
ANKARA (AA) – Başkentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamalara maruz kalanlar için dua programı düzenlendi.
Hacı Bayram Camisi'nin avlusunda sabah namazının ardından düzenlenen programda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek, Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam dünyasında zulüm gören bütün Müslümanlar için dua etti.
Daha sonra grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, yapılan duanın Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Bu organizasyonların devam edeceğine işaret eden Sinan, "Bizler inşallah bundan sonraki aylarda da değerli bir İslam alimini ya da yurt dışında bu konuda cefa görmüş büyük bir İslam liderini buraya getireceğiz. Her ay sabah namazından sonra burada dua etmeyi düşünüyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından gruptakiler, tekbir getirerek alandan ayrıldı.
-
Hacı Bayram'da eller Doğu Türkistan için duaya açıldı
-
Başika Üs Bölgesi'nde 'Batı Nil Virüsü'nden rahatsızlanan asker şehit oldu
-
Başkentte gecekondu yangını: 1 yaralı
-
Başkentte lise birinci sınıf öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
-
DOB Genel Müdürü Karahan dünyaevine girdi
-
Aksaray'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.