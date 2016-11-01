Hacıbektaş AK Parti İlçe Başkanlığından Ünver'e plaket

NEVŞEHİR (AA) – Hacıbektaş AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Koçak başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’i makamında ziyaret etti.

Hacıbektaş ilçesinin Büyükkışla Köyü’nde Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Ali Balak Parkı dolayısıyla Ünver’e teşekkür eden Koçak, Büyükkışla Köyüne kazandırılan bu hizmetten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Koçak tarafından Ünver’e teşekkür plaketi takdim edilen ziyarette, partinin ilçe yönetim kurulu üyeleri ile ilçe Kadın Kolları Başkanı Sevilay Karabacak, Gençlik Kolları Başkanı Emrah Demir ve Büyükkışla Köyü Muhtarı Nafiz Gücer yer aldı.

