Hacıbektaş ve Gülşehir ilçesinde kar yağışı

NEVŞEHİR (AA) – Hacıbektaş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları İl Özel İdaresi ekiplerince açılırken, ilçe merkezinde 35 santimetre olarak ölçülen karla mücadele için belediye ekipleri seferber oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapan ekipler, bazı binaların çatısında oluşan buz sarkıtlarını da itfaiye aracının yardımıyla kırdı.

Gülşehir ilçesinde ise yoğun kar yağışı, sonbaharda yeterli yağış almayan ilçedeki çiftçileri memnun etti.

Yükseklerde 30 santimetre olarak ölçülen kar nedeniyle, Gülşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, Nevşehir-Kırşehir karayolunda araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı.

Ekipler, yağışın sona ermesi nedeniyle gece oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Öte yandan ilçede, her yıl onbinlerce turistin ziyaret ettiği Açık Saray Örenyeri’ndeki doğal kaya oluşumları kar yağışı sonrası güzel görüntü oluşturdu.

