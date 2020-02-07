Hacıbektaş'ta çiftçi bilgilendirme toplantıları

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde 30 köyde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020 Çiftçi Eğitim ve Yayım Programı kapsamında 30 köyde toplantı düzenlendiği belirtildi.

Karaburna köyünde 10 Ocak tarihinde başlayan toplantıların 7 Şubat'ta Aşağıbarak köyü ile sona erdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasin Çoban ve teknik personelin katıldığı toplantılarda 400 çiftçiye eğitim verildi. Gerçekleştirilen toplantılarda çiftçilerin sorun ve talepleri değerlendirilerek, tarımsal desteklemeler ve sigortalar konusundaki güncel uygulamaların yanı sıra hastalık ve zararlılarla mücadele, doğru gübre ve ilaç kullanımı, mevsimsel ahır ve ağıl hijyeni, sığırlarda verimliliğinin arttırılması konularında bilgiler verildi."