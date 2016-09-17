Ana Sayfa   >   Genel   >   Hacıların yurda dönüşü devam ediyor

Hacıların yurda dönüşü devam ediyor

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacılardan oluşan kafilelerinin özel ve tarifeli uçaklarla Atatürk Havalimanı’na gelişleri bugün de sürüyor.

17 Eylül 2016 Cumartesi, 21:33
Hacıların yurda dönüşü devam ediyor

Benzer Konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kuruluna hitap edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kuruluna hitap edecek
Bayram tatilinin acı bilançosu: 62 ölü, 470 yaralı
Bayram tatilinin acı bilançosu: 62 ölü, 470 yaralı
Başbakan Yıldırım: Şer odaklarını yok edinceye kadar operasyonlar devam edecek
Başbakan Yıldırım: Şer odaklarını yok edinceye kadar operasyonlar devam edecek

İSTANBUL (AA) – Medine ve Cidde’den Atatürk Havalimanı’na gelen hacılar, pasaport kontrolünün ardından beraberinde getirdiklerini zemzem suyu ile hurmalarını teslim aldı. Ardından terminalin geliş katında kendilerini bekleyen yakınlarıyla buluştu. Bazı hacı ve yakınlarının duygu dolu anlar yaşadığı terminal çıkışında ise hacıların dönüşü nedeniyle kısa süreli yoğunluk oluştu.

Hacılardan Iğdırlı Zehra Yel, hayatındaki en mutlu günlerini hacı olduktan sonra kutsal topraklarda yaşadığını belirtti.

İsteyenlerin hacı olması için dua ettiğini, kutsal toprakların ise mutlaka görülmesi gerektiğini ifade eden Yel, “Türkiye için dua eyledim, şehitlerimiz için dua eyledim, gençlerimiz için dua ettim, mezardaki büyüklerimize de dua eyledim. Orada duasız bir gün koymadım.” dedi.

Suriyeli çift Türkiye için dua etti

Bir süredir Türkiye’de yaşayan Suriyeli Ahmet ve Fatma Elçihade çifti de kafileyle hacdan döndü.

Kendisini bekleyen çocuklarıyla terminalde buluşan Fatma Elçihade, hacda Türkiye ve Müslümanlar için bol bol dua ettiğini belirterek, “Biz Türkiye’de yaşıyoruz. Suriye düzelirse inşallah memleketimize dönmek istiyoruz. Bunun için de dua ettik.” diye konuştu.

Hacılardan Mevlüt Tataroğlu, eşi Saide Tataroğlu ve kızıyla kutsal topraklara gitme fırsatını elde ettiği için mutluluk duyduğunu belirterek, “69 yaşındayım. ‘Hacca daha erken gitseydik’ diyoruz. Genç gitmek daha güzel. Kabe’yi ilk gördüğümüzde Allah’tan şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız duaların kabulünü istedik.” ifadelerini kullandı.

Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi