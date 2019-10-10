Hadim Devlet Hastanesi'ne atanan doktorlar göreve başladı
KONYA (AA) – Hadim ilçesine atanan pratisyen hekimlerin göreve başladı.
Hadim Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Barış Balasar yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Hadim Devlet Hastanesi'ne 10 yeni pratisyen hekim atamasının yapıldığını söyledi.
Başhekim Balasar, ataması yapılan doktorların göreve başlayarak polikliniklerinde hasta kabul etmeye başladığını belirtti.
Balasar, "Hastanemizde hizmet verecek olan doktorlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. İlçemize ve hastanemize hayırlı olsun." dedi.
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