Hadim Kaymakamı Gökçe göreve başladı
KONYA (AA) – Konya'nın Hadim ilçesine atanan Kaymakam Ömer Faruk Gökçe göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 10.06.2019 tarihli onayı ile Hadim'e ataması yapılan Gökçe, ilçede mesaiye başladı.
Makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Gökçe, yaptığı açıklamada, ilçeye en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olacağını söyledi.
İlk görev yerinin Hadim ilçesi olduğunu belirten Gökçe, şöyle devam etti:
"İlçeye yeni geldim, Anadolu'da güzel bir ilçe. Halkı sıcaklığı, muhabbeti, candanlığı ile alakadar oluyorlar. Sakin, temiz, devletinin yanında olan bir ilçe olduğunu öğrendim. İlçe için ne yapılabilir, nasıl faydalı olunabilir onun çalışması içerisinde olacağım." dedi.
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