Hadim’de ” 15 Temmuz Şehitleri Anma Sergisi” açıldı

KONYA (AA) – Hadim Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin fotoğraflarının yer aldığı ”15 Temmuz Şehitleri Anma Sergisi” açtı.

Sergi hakkında bilgi veren KYK Hadim Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Kolomoç, Türk Milletinin darbe girişimine karşı gösterdiği dik duruşu bu sergi ile anlatmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin açılan sergi sayesinde Türkiye’nin 81 ilinde Türk Milletinin darbecilere karşı nasıl bir tavır sergilediğini görme imkanı bulduğunu belirten Kolomoç , “15 Temmuz tarihin en zor ve en uzun gecelerinden biriydi. Bu dönemin en önemli nimetlerinden biri milli birlik beraberlik ve kardeşliktir. 15 Temmuz devrimin yaşandığı bir gün olarak tarihe geçecektir. Halkın milli birlik ve beraberliğinin zaferidir.” dedi.

Sergi ilçedeki 300 öğrencinin barındığı yurtta bir hafta boyunca gezilebilecek.