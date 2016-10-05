Hadim’de işçi alımı

KONYA (AA) – İŞ KUR bünyesinde Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında Hadim ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere müracaat eden 214 kişiden, işe alınacak 15 kişi çekilen kura ile belirlendi.

İŞ KUR İş ve Meslek Danışmanı Erdoğan Biçen, yaptığı açıklamada, ilçe Milli Eğitim’de çalışacak 15 kişinin noter huzurunda çekilecek kura ile belirleneceğini söyledi.

Belirlenen kişilerin okullarda temizlik işlerinde çalışacağını ifade eden Biçen, başvuru sayısının 214 olduğunu söyledi.

Biçen, işe 15 kişinin alınacağını belirterek, “Bunun yanında 8 kişi de yedek isim belirlenecek. Bu seçilecek olan kişiler ilçe merkezinde ve mahallelerde görevlendirilecek. İşçiler, asgari ücretle 240 iş günü çalışacaklar, maaş ve sigorta İŞ KUR tarafından ödenecek. Şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.

Daha sonra noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

