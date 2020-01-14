Hadim'de kar mesaisi devam ediyor
KONYA (AA) – Konya’nın Hadim ilçesinde belediye ve karayolları ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Hadim Belediyesi Fen İşleri ekipleri hem ilçe merkezinde, hem de ilçeye bağlı dış mahallelerde kardan dolayı kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.
Çalışmaları yakından takip eden Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, "İlçemiz genelinde yaklaşık 15 gündür devam eden kar yağışı neticesinde ulaşım ve elektriklerde sorunlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi, Hadim Belediyesi ve karayolları ekipleri ile birlikte tüm mahallelerde ulaşımın aksamaması ve yolların açık tutulması için gerekli çalışmaları yaptık. Şu anda dış mahallelerimizde kar temizleme çalışmalarına hız verdik. Cadde ve sokaklarda biriken karlar var. Bu karları iş makinalarımız ve kamyonlarla mahalle dışına taşıyoruz." dedi.
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