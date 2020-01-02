Hadim'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
KONYA (AA) – Konya'nın Hadim ilçesinde, belediye ekipleri kar kürüme ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
İlçede 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından Hadim Belediyesi kar temizleme ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarına hız verdi.
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ekiplerin sabah erken saatlerde işbaşı yaptığını belirterek, "Aralık ayının son haftası başlayan kar yağışı belli aralıklarla devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir buçuk metreye yaklaştığını tahmin ediyoruz. Şu an Büyükşehir Belediyemiz ile beraber ilçe ve tüm mahalle yollarımızı açık tutuyoruz. Diğer taraftan da cadde ve sokaklarda biriken karları temizleme çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.
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