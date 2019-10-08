Hadim'de öğrenciler cami temizledi
KONYA (AA) – Hadim ilçesinde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Hadim KYK yurdunda kalan öğrenciler, tarihi Aşağı Hadim Camisi'nin minber, mihrap, kürsü, kalorifer petekleri ve camlarını silip halılarını süpürdü.
KYK Hadim Öğrenci Yurdu Müdürü Ali Kolomoç, yaptığı açıklamada öğrencilerle yaptıkları etkinlikten memnun olduğunu söyledi.
Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlamak amacıyla böyle bir etkinlik planladıklarını anlatan Kolomoç, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizle birlikte bu haftayı kutlamak için Aşağı Hadim Camisi'nde bir araya geldik. Bu camii ahşap yapısı ve tarihi derinliği ile ilçenin simge camilerinden bir tanesidir. Caminin temizliğini gerçekleştirip örnek olmaya çalıştık. Etkinliğimizin bir farkındalık oluşturmasını temenni ediyor ve etkinliğe katılan öğrencilerime teşekkürlerimi sunuyorum."
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Hadim'de öğrenciler cami temizledi
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