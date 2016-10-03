Hadim'de şehitler için mevlit okutuldu

KONYA (AA) – Hadim ilçesinde Mardin’in Midyat ilçesinde şehit olan Abdullah Ümit Sercan ve Nusaybin ilçesinde şehit olan özel harekat polis memuru Coşkun Nazilli için Hadim Kaymakamı Ömer Büyükergene tarafından mevlit okutuldu.

Dedemli Mahallesi Büyük Cami’de okutulan mevlidin ardından Dedemli Şehit Coşkun Nazilli İlkokulu bahçesinde vatandaşlara yemek ikram edildi.

Şehit babası Durmuş Nazilli, şehidin ruhuna yakışır bir organizasyon olduğunu ifade ederek, “Allah Kaymakamımızdan razı olsun. Beni arayıp böyle bir düşüncesi olduğunu söyledi. Çok mutlu oldum.” dedi.

Şehit babası Durmuş Ali Sercan da emeği geçenlere teşekkür ederek, “Burada çok duygusal anlar yaşadık. İnşallah yaptığımız bu dualar yerini bulmuştur.” diye konuştu.

Mevlide Hadim Kaymakamı Ömer Büyükergene, Hadim Garnizon Komutanı Ahmet Özcan Kaya, İlçe Emniyet Amiri Şerif Engin, kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.