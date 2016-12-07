Hadim’de servis şoförlerine trafik eğitimi

KONYA (AA) – Hadim ilçesinde servis şoförlerine, “İyi Dersler Şoför Amca” Projesi çerçevesinde trafik eğitimi verildi.

Hadim Halk Eğitimi Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda, Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Burhan Dolunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Şavli ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Korkmaz tarafından taşımalı öğrenci servis şoförlerine, “uymaları gereken trafik kuralları, araçlarında bulundurmaları gereken aletler, ilk yardım teknikleri, öğrencilere davranış” konuları anlatıldı.

Ardından trafik kurallarıyla ile ilgili sunum yapıldı. Eğitime katılan şoförlere ise katılım belgesi verildi.