Hadim'de TOKİ konutları için çekiliş

KONYA (AA) – Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile Hadim Belediyesi iş birliğinde Hadim ilçesinde yaptırılan 167 konut, kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı konuşmada, kura sonucu belirlenen vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını diledi.

Konutların, ilçe tarihinin en büyük yatırımı olduğunu ifade eden Hadimioğlu, “Bizden önceki dönemlerde TOKİ için girişimlerde bulunulmuş fakat talep toplanamamıştı. Bizim dönemimizde yeterli talep sayısı toplanarak bugünlere geldik.” dedi.

“Bu yatırımın ilçeye kazandırılmasında sizlerin büyük emeği var” diyen Hadimioğlu, şöyle konuştu:

“Sizlerin yaptığı talepler sayesinde bu dev yatırımı Hadim’e kazandırdık. Hadim’in size vefa borcu var. İlçemizin en büyük sorunlarından birisi konut sorunuydu. Bu projeyle sorunlara çözüm bulunacağına inanıyorum. Bundan sonra da 2. Etap TOKİ başvurumuzu yaptık sonucunu bekliyoruz. Belediye olarak daha önce 21 tane konut yapmıştık. Bu konutları ihale ile kiraya veriyoruz. İhalede çok yüksek fiyatlara çıkıyordu. Bu bizim için bir ayıp idi. İnşallah TOKİ’nin teslimatlarından sonra bu problem de ortadan kalkar.”

Toplamda 145 başvurunun yapıldığı 119, 2+1 ve 26, 3+1 konutun sahiplerinin belirlenmesi için Belediye Düğün Salonu’nda noter huzurunda çekilen kura ile hak sahipleri belirlendi.

Yapımı tamamlanan konutların çekilişlerini Hadim Kaymakamı Ömer Büyükergene ve Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu yaptı.