Hadim'de TOKİ konutları sahiplerini buldu

KONYA (AA) – Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ile Hadim Belediyesi iş birliğiyle Hadim ilçesinde yaptırılan 42 konut, yapılan kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı konuşmada, kura sonucu belirlenen vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını diledi.

Konutların, Hadim’de 4 yıllık bir macerası olduğunu ifade eden Başkan Hadimioğlu, şöyle konuştu:

“TOKİ yetkilileri ile biraz sohbet ettim. Ülkemizde 2+1 tipi daire fiyatlarının 1 trilyona kadar ulaştığını öğrendim. İlçemizde yaptırdığımız bu daireler hakkında iyi daire kötü daire diye ayrım yapılıyor. Burada bir ev bir konut insanın başını sokabileceği bir yer yaptırdık. Çekilişlerin torpilli olduğunu dile getirenler var. Her şey çok şeffaf şekilde yapılıyor. Noterimiz burada, fişler burada. Ben kimseye güvenmiyorum diyen varsa da gelip kendisi çekebilir.”

Toplamda 132 başvurunun yapıldığı, 38’i 2+1 ve 4’ü 3+1 olmak üzere toplam 42 konutun hak sahipleri, Belediye Düğün Salonu’nda noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.