Hadim'e pekmez üretim tesisi kuruluyor
KONYA (AA) – Konya'nın Hadim ilçesinde Aladağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından pekmez üretim tesisi kurulacağı bildirildi.
Aladağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesis inşaatının devam ettiğini, gelecek sezonda pekmez yapımına başlamayı hedeflediklerini söyledi.
Çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yaman, şunları kaydetti:
"Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkıma İdaresi Başkanlığı’nın desteği ile tesisin yapımına başlandı. Projesi Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak olan proje, çiftçilerimizin de iş gücünü azaltacak. Tesiste sirke, fıstık ayıklama ve üzüm kurutma gibi işlemlerin yapılacağı makina ve ekipmanlar da düşünüyoruz. Yöremizde bol miktarda ve çok kaliteli üzüm yetiştiriciliği yapılmakta. Bu tesis sayesinde ürünümüzü işleyecek ve marka haline getireceğiz. Tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran ve KOP Başkanı İhsan Bostancı'ya teşekkür ediyorum."
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Hadim'e pekmez üretim tesisi kuruluyor
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