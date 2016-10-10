KONYA (AA) – Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şubesi tarafından düzenlenen “Hadimi Hukuk Mektebi” Projesi kapsamında bir grup hukuk fakültesi öğrencisi, Hadim ve Taşkent ilçelerini gezdi.

HUDER Konya Şube Başkanı Avukat Mustafa Yıldız, ilk gün Taşkent merkezi, Çetmi Şelalesi ve Kıble Kayası’nı, ikinci gün ise Hadim’de Hadimi Türbesi ve Tarihi Hadimi Kütüphanesi’ni gezdiklerini söyledi.

HUDER’nin Türkiye çapında faaliyet gösteren, yaklaşık 70 ilde şube ve temsilciliği bulunan bir dernek olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 23 yıldır Konya’da hukuk fakültesi öğrencileri, avukat ve hakimlere yönelik mesleki faaliyetler yürüten bir derneğiz. Hukuk fakültesi öğrencileriyle beraber geçen sene ‘Hadimi Hukuk Mektebi’ Projesi’ni başlattık. Bu projenin ikinci ayağı kapsamında iki günlük bir programla Taşkent ve Hadim ilçelerindeydik. Bu vesileyle Hadim ile Taşkent’in doğa ve kültürel güzelliklerini öğrencilere tanıtmak fırsatı bulduk.”

Projenin “Hadimi” ismini almasıyla ilgili ise Yılmaz, şunları kaydetti:

“Projenin Hadimi ismini alması ve özellikle Hadim’i seçmemizin sebebi, 1700’lü yıllarda Hz. Hadimi burada bir medrese, üniversite kurmuş ve bu üniversiteden dünyanın her tarafına hakimler, müftüler göndermiştir.”