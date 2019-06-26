Hadimi tünelinde çalışmalar sürüyor
KONYA (AA) – Hadimi Tünelinin 11 bin 380 metrelik kısmını açacak olan Tünel Açma Makinesinin (TAM) kurulumu tamamlandı, makine çalışmaya başladı.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 kilometre uzunluğundaki tünelin büyük bir kısmını açacak TAM, mekanik, hidrolik ve elektrik aksamları ayrı ayrı test edildikten sonra aktif hale getirildi.
18 Haziran'da ilk segment kaplama imalatını gerçekleştiren TAM ile 125 metrelik segment kaplamasından sonra kazı imalatına da başlanacak. Hem tüneli açıp hem de segment kaplamaya devam edecek olan TAM’ın günde ortalama 10-15 metre ilerlemesi hedefleniyor.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, konuya ilişkin açıklamasında, Hadimi tüneli segment üretim tesisinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.
24 saat üretim esasıyla çalışan tesisin, günlük ortalama 15 ring, yaklaşık 21 metre segment üreteceğini belirten Aydın, "Hadimi tünelindeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bilindiği gibi Hadimi tüneli, Afşar Barajı'nda depolanan suları Bağbaşı Barajı'na aktarması amacıyla inşa ediliyor. Bağbaşı Barajı Sularını Konya’ya ulaştıran Mavi Tünelin ülke ekonomisine katkısı ortada. Hadimi Tüneli de Mavi Tünel gibi KOP’un önemli bir tesisi olacak. Kazasız ve başarılı bir çalışma olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
-
Kaymakam Sezer, muhtarlarla toplantı yaptı
-
Hadimi tünelinde çalışmalar sürüyor
-
Muay Thai sporcuları Erzincan’dan madalyayla döndü
-
“Mavi gömlek sahalara geri dönüyor”
-
Su ve kuş seslerinin buluştuğu mağara
-
Yozgat Bozok Üniversitesinde mezuniyet sevinci
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]