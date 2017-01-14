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14 Ocak 2017 Cumartesi

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Hadise'nin Kayseri konseri

14 Ocak 2017 Cumartesi, 18:50

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KAYSERİ (AA) – Şarkıcı Hadise, Kayseri’de konser verdi.

Bir alışveriş merkezinin davetlisi olarak kente gelen Hadise, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri’de sevenleriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kayseri’de yaşanan terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getiren Hadise, “Burada tatsız bir olay yaşandı. Buradan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine, dostlarına, sevdiklerine sabır ve güç diliyorum. Ülke olarak kolay günler yaşamıyoruz ama bir olmaya çalışalım.” dedi.

Daha sonra sahneye çıkan Hadise yaklaşık bir saat sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hadise konser

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