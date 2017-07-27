Hafif ticari aracın çarptığı 40 koyun telef oldu

KONYA (AA) – Konya’da hafif ticari aracın çarptığı 40 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Er (58) idaresindeki 42 CFY 33 plakalı hafif ticari araç, merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde, koyun sürüsüne çarptı.

Şarampole inen aracın sürücüsü Er, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada, sürüdeki 40 koyun telef oldu.

Toplam 380 koyunun bulunduğu sürünün çobanı Tahir Kayyumi, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Araba hızlıydı. Işığı yaktım ama şoför görmedi ve kaza oldu” dedi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Er ise Ankara yolundan dönüş yapıp Aşağı Pınarbaşı Mahallesi istikametine seyrettiği sırada aniden koyunları önünde gördüğünü, manevra yapmasına rağmen sürüye çarptığını söyledi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, telef olan koyunların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.