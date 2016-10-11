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Hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçirmek isteyen 13 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.Kaza, 12.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı yakınlarında meydana geldi.

11 Ekim 2016 Salı, 11:59
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Konya’nın Kulu ilçesinde yolun karşısına geçirmek isteyen 13 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, 12.00 sıralarında Olof Palme Bulvarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, tüpçüden piknik tüpünü değiştirdikten daha sonra yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki Ş.A.’ya Yusuf B. idaresindeki 42 BH 02 plakalı hafif ticari vasıta çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan Ş.A., olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak çare altına alındı. Kaza sırasında çocuğun elindeki piknik tüpü park halindeki bir araca hasar verdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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