Hafik Gölü turizme kazandırılacak
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik Gölü'nde 8 üniversiteden farklı alanlardaki öğretim üyeleri ve ilgili kurum amirleriyle incelemelerde bulundu.
Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından birisi olan Hafik Gölü'nde Ayhan ve öğretim üyelerinin yaptığı incelemeye, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral ve Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu da eşlik etti.
Gölün turizme kazandırılması için bilimsel rapor hazırlanacağını dile getiren Ayhan, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gölümüzün doğal sit alanı olarak ilan edilmesi için gerekli bilimsel çalışmaların nihai noktasına gelindi. Birçok üniversiteden değerli hocamız var. Hocalarımızın hazırlayacağı raporlar 10-15 gün içerisinde neticelenecek. Akabinde de taslağı belli olan projenin maliyet çalışmalarını yaptıktan sonra imalat aşamasına geçeriz." diye konuştu.
Projenin tamamlanmasıyla bölgenin cazibe merkezi olacağını aktaran Ayhan, "Hafik Gölü'nü turizme kazandıracağız, bölgenin cazibe merkezi yapacağız. Gölün hak ettiği yere geleceğine inanıyorum." dedi.
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzun da AA muhabirine yaptığı açıklamada, raporun hazırlanmasında 8 üniversiteden öğretim üyelerinin görev aldığını belirtti.
Su kalitesi, ekosistemi ve göçmen kuşların yolu üzerinde bulunması nedeniyle Hafik Gölü'nün özel ve hassas bir alan olduğunu vurgulayan Uzun, şöyle devam etti:
"Bu mevsimde İç Anadolu'da bu su kalitesinde, renk formasyonunda ve su seviyesinde göl bulmak zordur. Gölün özelliği yer altı su havzalarıyla besleniyor olması. Dolayısıyla oldukça önemli bir su potansiyeli var. Göl çevresinde yer alan sazlıklar pek çok kuş türüne barınma, beslenme ve üreme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda çalışmalarımızda memeli türler açısından vaşak kaydedildi. Bir yıl içerisinde farklı zamanlarda yaklaşık 150 civarında kuş türünü barındırabilen bir potansiyeli var. Çalışmalarımızda ulusal, uluslararası düzeyde nesli tehlike altında olan türleri de tespit ettik."
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Hafik Gölü turizme kazandırılacak
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