Hafik Kaymakamı Arslan görevine başladı

SİVAS (AA) – Hafik Kaymakamı İdris Arslan, görevine başladı.

Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinden Hafik Kaymakamlığına atanan Arslan, ilçeye geldi.

Görevine başlayan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şanlı bayrağın dalgalandığı her yerde olduğu gibi yeni görev yerinde de en hayırlı en güzel işler yapma çabasında olacağını ifade ederek, “İlçeyi yeni tanımaya başlıyorum. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Yapılan güzel işlere, Allah’ın izniyle yeni güzel hizmetler katacağız.” dedi.