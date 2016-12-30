Hafik Kaymakamlığında halk günü düzenlendi

SİVAS (AA) – Hafik Kaymakamı İdris Arslan, halk günü düzenledi.

Arslan, Hafik Kaymakamlığı Toplantı Salonu’ndaki toplantıda, “Halkla Görüşme Günü/Halk Günü” programına katılanlara teşekkür etti.

Halk gününün ayda bir tekrarlanacağını belirten Arslan, “Çeşitli problemleri en hızlı ve etkin bir şekilde tespit etmek, daha kapsamlı bir çözüme kavuşturmak amacıyla ilçe halkımızla bir araya geldik. Düzenlenen toplantılarla sorunların daha kapsamlı tespit edileceğine, etkin ve hedefini bulan çözümlere ulaşılacağına inanıyorum.” dedi.

Bu toplantılarda sorunların ana başlıklar halinde tespit edileceğini dile getiren Arslan, ilerideki toplantılarda ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla sorunların çözümüne gidileceğini söyledi.

Kaymakam İdris Arslan, gerektiğinde, vatandaşın özel sorunlarını makamında birebir dinleyerek çözüm arayışına gireceğini vurguladı.