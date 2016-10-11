Hafik-Tozanlı grup köy yolunda asfalt çalışması

SİVAS (AA) – Sivas İl Özel İdaresi, Hafik-Tozanlı grup köy yolunun 11 kilometresinde birinci kat asfalt çalışması başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Tozanlı Vadisi köy muhtarları tarafından karşılanan Ayhan, yol çalışmaları ve ihtiyaç duyulan çeşitli konular hakkında muhtarlarla bilgi alışverişinde bulundu.

Devletin hizmetlerini heyecanla bekleyenlerin, beklentilerine karşılık verebilmenin ayrı bir mutluluk olduğunu aktaran Ayhan, “Burası güzel bir vadi. Amacımız bu bölgenin altyapı problemlerini çözmek. İnşallah, seneye de asfalt çalışması yaptığımız zaman bu bölgenin sorunu kalmayacak. Bu yolun takibi, bizzat Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz tarafından yapılıyor. Yaptığımız hizmetler vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

İl genelinde şu ana kadar 300 kilometre birinci kat asfalt ile 650 kilometre asfalt yama çalışması yapıldığını dile getiren Ayhan, “Bu rakam dikkate alındığında büyük bir başarı elde ettiğimizi görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Kaymakam Özadalı da Tozanlı Vadisi’nin ilçenin en uzak yerleşim bölgesi olduğuna dikkati çekerek, “Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz ve Sayın Valimiz Davut Gül’ün destekleri ile çalışmamızı tamamladık. İl Özel İdaremiz büyük emek harcadı. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.