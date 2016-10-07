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Hafik'te “15 Temmuz Şehitleri” fotoğraf sergisi açıldı

07 Ekim 2016 Cuma, 16:28
Hafik'te "15 Temmuz Şehitleri" fotoğraf sergisi açıldı

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olanların ve yaşanan olayların fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

İmam Hatip Lisesi bahçesinde açılan “15 Temmuz Şehitleri” sergisini, Hafik Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler gezdi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’da vatanseverlerin kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.

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