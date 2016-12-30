Hafik'te asayiş toplantısı

SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde 2016 yılının son asayiş toplantısı yapıldı.

Hafik Kaymakamı İdris Arslan’ın makamında düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil Korucu ve İlçe Emniyet Amir Vekili Başpolis Murat Arslan katıldı.

2016 yılının genel asayiş değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda Arslan, 2017 yılının daha hayırlı ve huzurlu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Köylerde ve ilçe merkezinde yıl içinde ciddi bir asayiş olayının yaşanmadığı belirtilen Arslan, daha huzurlu bir yıl geçirilmesi için tedbirler alacaklarını ifade etti.