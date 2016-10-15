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Hafik'te aşure dağıtıldı

15 Ekim 2016 Cumartesi, 10:55
Hafik'te aşure dağıtıldı

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SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde Kur’an kursunda eğitim gören kursiyerler, muharrem ayı dolayısıyla pişirdikleri 600 kişilik aşureyi dağıttı.

Hafik Kur’an kursu bahçesinde kendi imkanlarıyla pişirdikleri 600 kişilik aşureyi vatandaşlara dağıtan kursiyerlerden Hatun Aytan, kendi imkanları ile hayırlı bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.

Hayırlı günlerde hayır dilediklerini kaydeden Mevlude Koçak ise, “Pişirdiğimiz bu aşureyi, öğrencilere, okullara, askerlere, camilere göndererek vatandaşlara dağıttık. Çok mutluyuz.” dedi.

AŞÜRE Hafik

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