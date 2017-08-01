Hafik’te el örgüsü bebek yapımı kursu sergisi açıldı

SİVAS (AA) – Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR destekli açılan el örgüsü bebek yapımı “Amigurumi” kursuna katılan 20 kursiyer emeklerini sergiledi.

Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen serginin açılışını Hafik Kaymakamı İdris Arslan ve İŞKUR Sivas İl Müdürü Hikmet Canpolat yaptı.

Açılışta konuşan Arslan, kadınların becerisini artırma ve kendilerine gelir imkanı sağlama yönündeki bu kursların devam edeceğini söyledi.

Kursiyerlere gösterdikleri emekten dolayı teşekkür eden Arslan, “Elimizden geldiğince kursiyerlerimizin yaptıkları ürünleri tanıtacağız. Bu ürünlerin pazarlanması için gerekli ortamı sağlamaya çalışacağız. Bu konuda gerekli desteği esirgemeyeceğine inandığım il müdürümüze de katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Canpolat ise mesleki yöndeki kurslara katılan kursiyerlere günlük 25 lira ödeme yapıldığını belirerek, “Yapılacak iş eğer unutulmaya yüz tutmuş bir sanatsa bu ödeme miktarı daha fazla oluyor. Kursiyerlerimize ortaya çıkardıkları eserlerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Serginin açılışına, Hafik Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil Korucu, ilçe Milli Eğitim Müdürü Birol Elmacıoğlu, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.