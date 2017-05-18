Hafik'te “Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü”

SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde Gençlik Haftası dolayısıyla Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe Müdürü Yahya Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şehitleri unutmamak için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz ve halkımızla eylül ayında tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adem Çelik’i mezarı başında ziyaret ettik.” diye konuştu.

Şehidin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Yürüyüşe Hafik Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil Korucu, Emniyet Amiri Eşref Güldemir, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.