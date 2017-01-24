Hafik'te içme suyu toplantısı

SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde, 30 köyün içme suyu probleminin çözüme kavuşturulması için toplantı düzenlendi.

Hafik Kaymakamı İdris Arslan, 30 köyün içme suyu hattında yaşanan sıkıntıların çözümü için muhtarlarla görüştü.

Hafik Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması çin muhtarlarla bilgi alışverişinde bulundu.

Arslan, içme suyu sıkıntısının ciddi bir sorun olduğunu muhtarların da ortak gayretiyle sorunun çözüme kavuşturabileceğini belirterek, “Gönüllü olarak seçilen 5 muhtarımız içme suyu hattında sorunların tespiti çalışmasına katılım sağlayacak. Hangi noktada ne gibi sorun var tespiti yapılmasıyla bizde gerekli çalışmalarımızı başlatacağız.” diye konuştu.

Arslan, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.