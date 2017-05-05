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Hafik'te köylere hizmet götürme birliği toplandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 18:00

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SİVAS (AA) – Hafik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2017 yılı birinci olağan toplantısı yapıldı.

Hafik Belediyesi düğün salonunda Hafik Kaymakamı İdris Arslan başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Birliğin gelir ve giderlerinin de görüşüldüğü toplantıda konuşan Arslan, köylerden yapılan istek doğrultusunda 59 bin metrekare kilit parke taşı talebinde bulunduklarını söyledi.

Muhtarların da çabasıyla yeni sezonda daha verimli çalışmaların olacağına inandığını aktaran Arslan, “Yeni seçilecek olan encümen üyelerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Düzyayla Köyü Muhtarı Gani Şeker ve Çakmak Köyü Muhtarı Hasan Çakır, Hafik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçildi.

Toplantıya, İl Genel Meclis üyeleri Osman Budak, Hüsnü Erdoğan ve köy muhtarları katıldı.

Hafik

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