Hafik'te “Öğrenmeyi Öğrenmek” konulu konferans

SİVAS (AA) – Hafik Kaymakamlığınca öğrencilere ve velilere yönelik “Öğrenmeyi Öğrenmek” konulu konferans düzenlendi.

Hafik Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen konferansta, eğitimci-yazar ve kişisel gelişim uzmanı Alişan Kapaklıkaya, kolay öğrenme teknikleri hakkında bilgiler verdi.

Hafik Kaymakamı İdris Arslan, kaymakamlık olarak eğitime her zaman destek olma çabasında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin başarılarının arttığını görmekten mutlu olacaklarını aktaran Arslan, “Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Velilerimize de gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.