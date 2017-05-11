Hafik'te sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi

SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek için sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Hafik Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte yürüyüşe katılacak öğrenciler ve vatandaşlar Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi önünde toplandı.

Okul binası önünden Hacı Esma Kocacık ilçe Hastanesine kadar yapılan yürüyüş sonrasında açıklamada bulunan Hafik Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Cansu Kürklü, hareket etmenin sağlıklı yaşamın önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Yürüyüşü, obeziteyle mücadele ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek için düzenlediklerini kaydeden Kürklü, “Kontrollü beslenme ve fiziksel aktivitelerin bulunduğu bir yaşam sağlıklı bir hayatı da beraberinde getirir. Herkese zararlı alışkanlıkların olmadığı hareketli ve mutlu bir hayat diliyorum.” dedi.