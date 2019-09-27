“Hafız sayımız yeterli değil”

NEVŞEHİR (AA) – Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizde şu an belgeli hafızlık imtihanına girip başarmış yaklaşık 160 bin hafız var. Buradaki kardeşlerimiz de bu sayının içinde ama yeterli değil. Bu ülkenin insanlarının yüzde 1'i hafız olsa 820 bin hafız eder ama bizim şu anda hafız sayımız binde 2'ye denk geliyor, bu yeterli değil." dedi.

Erbaş, Şeyh-ül Kurra İbrahim Tanrıkulu Kur’an Kursundan mezun olan 81 hafız için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kur'an okuyabilenlerin oranının yüzde 41 olduğunu belirterek, bu oranın daha da üst seviyelere çıkarılabilmesi için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de şu an belgeli hafızlık sınavına girerek başarılı olmuş yaklaşık 160 bin hafız bulunduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Buradaki kardeşlerimiz de bu sayının içinde ama yeterli değil. Bu ülkenin insanlarının yüzde 1'i hafız olsa 820 bin hafız eder ama bizim şu anda hafız sayımız binde 2'ye denk geliyor, bu yeterli değil. İlahiyat fakültesinde hoca olduğum geçmiş yıllarda, bir Kur'an-ı Kerim sempozyumundaydık. Bu sempozyumda, 'Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuyanların oranının yüzde 40'ların altında olduğunu, bunu artırmanın yolunun okullarda seçmeli Kur'an-ı Kerim dersinden geçtiğini, eğer bu ders olur ve öğrencilere seçtirilirse bu oranının yukarı doğru çıkabileceğini' fakültemizden bir hoca söyledi. O günün şartlarında çok önemli makamda olan birisi kalktı ve 'Böyle olmayacak şeylerle milletin kafasını karıştırmayın, böyle ders olur mu' dedi. Bugün oldu ama kıymetini bilmiyoruz."

– "Kur'an-ı Kerim dersini seçme oranı yüzde 10"

Zaman zaman okulları ziyaret ettiğini dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

"Okullara gidiyorum, çocukların Kur'an-ı Kerim dersini seçme oranı nedir diye soruyorum, yüzde 10 olan yerler var. Hani bu kadar mücadele verildi. O yıllarda toplumun çoğunluğu bunun olabileceğini düşünemeyen insanlardı. Niçin çocuklarımızın çoğunluğuna bu dersi seçtirmiyoruz. Okullarımızın müdürleri, idarecilerimiz o günleri bir hatırlasınlar bakalım. Bu Müslüman toplumun yüzde 41'i Kur'an-ı Kerim'i yüzüne okuyabiliyor. Hacca gittiğiniz zaman görürsünüz, elinde en az Kur'an-ı Kerim olan bizim milletimiz. Neden ve niçin bu kadar fırsat varken insanlarımız Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesin."

Programda, Kur'an-ı Kerim okuma yarışması Türkiye birincisi İstanbul Aziz Mahmud Hüdayi Camisii imam hatibi Fatih Kılıçoğlu ve mezun olan hafızlar tarafından Kur'an okundu.

Törene Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile davetliler katıldı.