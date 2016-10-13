Hafızlar taç giyip sertifikalarını aldı

YOZGAT (AA) – Sorgun Yusuf Yaman Kız Kur’an kursunda hafızlık eğitimi gören 13 kız talebe eğitimlerinin tamamlanmasının ardından törenle belgelerini aldı.

İlyas Arslan sinema ve tiyatro salonunda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Müftüsü Hasan Görer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Müftü Görer, sertifika töreninde yaptığı açıklamada, 13 hafızın Yusuf Yaman Kız Kur’an Kursunda eğitimlerinin tamamlandığını ve bu günde sertifikalarının verildiğini söyledi.

Hafızlık yeteneği Allah tarafından her kula verilmediğine değinen Görer, şöyle konuştu:

“Bugün burada diploma alacak olan 13 hafız kızımızı tebrik etmek lazım. Bu kardeşlerimiz şimdi dışarıdan İmam Hatip lisesini bitirme sınavlarına girecekler, bitirenlerin İlahiyat Fakültelerine girebilmeleri için önleri açılacak. Yeryüzünü imar edersek ömür yaşamış oluruz. Yeryüzünü imar etmeyen ömür sahibi olamaz. En hayırlı insan ömrü uzun ameli güzel olandır. Mühim olan yaşamak değil, ömür yaşamaktır. Kalbini imar edemeyen, ömür yaşamış olmaz. Kalbin imarı Kuran’dan geçer. Bir kalpte Kur’an yoksa kalbin sahibi kalbini imar edemez. İmar kalbin imarıyla başlar. Kalbini imar edemeyen yeryüzünü de imar edemez. Kalbin ve yeryüzünü imar ise Kuran’dan geçer.”

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Şimşek ve Müftü Görer, öğrencilere hediyelerini ve sertifikalarını verdi.